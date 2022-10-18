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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine ve örgüt mensuplarının ailelerine finansal yardımda bulundukları tespit edilen 87 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine ve örgüt mensuplarının ailelerine finansal yardımda bulundukları tespit edilen 87 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Asayiş 18.10.2022, 08:14
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine ve örgüt mensuplarının ailelerine finansal yardımda bulundukları tespit edilen 87 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine ve örgüt mensuplarının ailelerine finansal yardımda bulundukları tespit edilen 87 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

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