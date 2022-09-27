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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüterek çeşitli sosyal medya araçları üzerinden PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şüphelinin gözaltına alınması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüterek çeşitli sosyal medya araçları üzerinden PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi
Asayiş 27.09.2022, 08:50
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüterek çeşitli sosyal medya araçları üzerinden PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi