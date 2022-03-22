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FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde, gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde, gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde, gözaltı kararı verildi.
Asayiş 22.03.2022, 08:22
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde, gözaltı kararı verildi.