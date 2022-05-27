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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 42 eski mülki idare amiri şüphelinin, Ankara merkezli 23 ilde, gözaltına alınmalarına,

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 42 eski mülki idare amiri şüphelinin, Ankara merkezli 23 ilde, gözaltına alınmalarına,

Asayiş 27.05.2022, 08:19
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 42 eski mülki idare amiri şüphelinin, Ankara merkezli 23 ilde, gözaltına alınmalarına,

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 42 eski mülki idare amiri şüphelinin, Ankara merkezli 23 ilde, gözaltına alınmalarına,

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