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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 gözaltı kararı verildi.
Asayiş 19.04.2022, 08:04
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 gözaltı kararı verildi.