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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon ve gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon ve gözaltı kararı verildi.
Asayiş 27.01.2023, 08:35
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon ve gözaltı kararı verildi.