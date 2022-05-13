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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, 11 şüpheli hakkında,
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde 12 şüphelinin yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, 11 şüpheli hakkında,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde, gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 7’si yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 13.05.2022, 08:44
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde, gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 7’si yakalanarak gözaltına alındı.