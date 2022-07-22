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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; 29 şüphelinin, Ankara merkezli 10 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; 29 şüphelinin, Ankara merkezli 10 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Asayiş 22.07.2022, 08:45 22.07.2022, 08:57
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; 29 şüphelinin, Ankara merkezli 10 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; 29 şüphelinin, Ankara merkezli 10 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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