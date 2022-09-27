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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 5 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde eş zamanılı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 5 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde eş zamanılı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Asayiş 27.09.2022, 08:23
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 5 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde eş zamanılı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 5 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde eş zamanılı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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