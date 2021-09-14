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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 143 şüphelinin, Ankara merkezli 43 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 143 şüphelinin, Ankara merkezli 43 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Asayiş 14.09.2021, 08:45
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 143 şüphelinin, Ankara merkezli 43 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 143 şüphelinin, Ankara merkezli 43 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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