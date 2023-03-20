Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde alınması ile ilgili 24 şüpheli hakkında Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı o

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde alınması ile ilgili 24 şüpheli hakkında Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.