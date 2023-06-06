Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara ilindeki hâkim/savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara ilindeki hâkim/savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.
Asayiş 06.06.2023, 08:19
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara ilindeki hâkim/savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.