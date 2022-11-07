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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK’nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK’nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.
Asayiş 07.11.2022, 16:24
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK’nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.