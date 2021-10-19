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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hiyerarşisinde mahrem sorumlu olarak görev alan ve operasyonel hatlarla bir kısım yargı teşkilatı çalışanıyla irtibat kurma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hiyerarşisinde mahrem sorumlu olarak görev alan ve operasyonel hatlarla bir kısım yargı teşkilatı çalışanıyla irtibat kurmak suretiyle örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 73 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde gözaltı kararı verildi.
Asayiş 19.10.2021, 08:36
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hiyerarşisinde mahrem sorumlu olarak görev alan ve operasyonel hatlarla bir kısım yargı teşkilatı çalışanıyla irtibat kurmak suretiyle örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 73 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde gözaltı kararı verildi.