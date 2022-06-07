Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu oldukları, HTS analiz çalışmaları sonucu düzenlenen raporlara göre başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzer

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu oldukları, HTS analiz çalışmaları sonucu düzenlenen raporlara göre başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden örgütün gizli haberleşme aracı olan Bylock kullandıkları tespit edilen ve örgüt mensubu oldukları dair ifadeler bulunan; 3’ü görevde, 9’u ihraç edilmiş öğretmen ile 5’i ihraç edilmiş kamu personeli olmak üzere 17, DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen Irak uyruklu 7 olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi.