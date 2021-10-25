Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 6 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde, gözaltına alınmaları kararı verildi.