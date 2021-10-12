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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: “Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ekim ayında 170 milyon TL yardım yapacağız.”
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 14 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 14 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.
Asayiş 12.10.2021, 08:47
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 14 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.