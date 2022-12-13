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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 3 ilde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 3 ilde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Asayiş 13.12.2022, 08:33
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 3 ilde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 3 ilde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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