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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 3 ilde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 22 Mart 2022 tarihli MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline a
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 3 ilde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 3 ilde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Asayiş 13.12.2022, 08:33
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 3 ilde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.