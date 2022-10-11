Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen ayrıca MASAK raporları üzerinde yapılan analizlerle terör örgütünün çatışma bölgeleriyle irtibatlı mensuplarıyla pa

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen ayrıca MASAK raporları üzerinde yapılan analizlerle terör örgütünün çatışma bölgeleriyle irtibatlı mensuplarıyla para trafiği tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.