Son Dakika
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, 21 şüpheli h
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.
Asayiş 24.05.2022, 08:24
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.