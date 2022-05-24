Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, 21 şüpheli h

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.