banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında; Nitelikli Dolandırıcılık/Resmi Belgede Sahtecilik "Hayali Araç" soruşturmasında şahısların 5 aracın ruhsat ve sigorta bilgilerinin değiştirilmesi sonucu farklı bankalardan 4 Milyon TL kredi ç

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında; Nitelikli Dolandırıcılık/Resmi Belgede Sahtecilik "Hayali Araç" soruşturmasında şahısların 5 aracın ruhsat ve sigorta bilgilerinin değiştirilmesi sonucu farklı bankalardan 4 Milyon TL kredi çektikleri ve 14 Yarı Römork aracı usulsuz tescil ettikleri tespit edildi. Bu doğrultuda 11 şahıs hakkında Ankara merkezli, İstanbul ve Konya illerinde Arama, Yakalama ve Gözaltı kararı verildi.

Asayiş 12.10.2021, 11:59
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında; Nitelikli Dolandırıcılık/Resmi Belgede Sahtecilik "Hayali Araç" soruşturmasında şahısların 5 aracın ruhsat ve sigorta bilgilerinin değiştirilmesi sonucu farklı bankalardan 4 Milyon TL kredi ç

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında; Nitelikli Dolandırıcılık/Resmi Belgede Sahtecilik "Hayali Araç" soruşturmasında şahısların 5 aracın ruhsat ve sigorta bilgilerinin değiştirilmesi sonucu farklı bankalardan 4 Milyon TL kredi çektikleri ve 14 Yarı Römork aracı usulsuz tescil ettikleri tespit edildi. Bu doğrultuda 11 şahıs hakkında Ankara merkezli, İstanbul ve Konya illerinde Arama, Yakalama ve Gözaltı kararı verildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1