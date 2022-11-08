Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından: kurdukları Konut Yapı Kooperatifleri aracılığı ile kooperatife üye olarak kayıt ettikleri mağdurlara yönelik nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri v

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından: kurdukları Konut Yapı Kooperatifleri aracılığı ile kooperatife üye olarak kayıt ettikleri mağdurlara yönelik nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri ve bu suçlara katıldıkları belirlenen 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince devam edildiği bildirildi.