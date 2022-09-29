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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, Semra Güzel’in, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalan
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, Semra Güzel’in, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Asayiş 29.09.2022, 19:29
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, Semra Güzel’in, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.