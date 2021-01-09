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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Aleyna Çakır açıklaması!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili olarak, Sema Esen’in klasik otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımızca kanuni gereğine tevessül edilmiş olup, işlemler devam etmektedir. "
Asayiş 09.01.2021, 21:08
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