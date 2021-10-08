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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji’nden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ tarafından takip altına alınıp fişlenmelerine ilişkin soruşturmada 12 FETÖ/PDY mensubu hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözal

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji’nden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ tarafından takip altına alınıp fişlenmelerine ilişkin soruşturmada 12 FETÖ/PDY mensubu hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verdi.

Asayiş 08.10.2021, 09:14
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji’nden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ tarafından takip altına alınıp fişlenmelerine ilişkin soruşturmada 12 FETÖ/PDY mensubu hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözal

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji’nden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ tarafından takip altına alınıp fişlenmelerine ilişkin soruşturmada 12 FETÖ/PDY mensubu hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verdi.

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