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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içindeki ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına ilişkin soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içindeki ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına ilişkin soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Asayiş 05.11.2021, 08:47
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içindeki ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına ilişkin soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.