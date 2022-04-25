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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.
Asayiş 25.04.2022, 12:06
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.