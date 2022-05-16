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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma polisi Erol Yıldız’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma polisi Erol Yıldız’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.
Asayiş 16.05.2022, 19:51
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma polisi Erol Yıldız’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.