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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler oluyor" dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı 101. Dönem ve 2012 yılı 102. Dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı sorularının sınav öncesi FETÖ mensuplarına verilmesine ilişkin soruşturmada 3’ü görevde, 1’i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 5’i ihraç kamu görev
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı 101. Dönem ve 2012 yılı 102. Dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı sorularının sınav öncesi FETÖ mensuplarına verilmesine ilişkin soruşturmada 3’ü görevde, 1’i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 5’i ihraç kamu görevlisi olmak üzere toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Asayiş 11.03.2022, 14:00
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı 101. Dönem ve 2012 yılı 102. Dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı sorularının sınav öncesi FETÖ mensuplarına verilmesine ilişkin soruşturmada 3’ü görevde, 1’i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 5’i ihraç kamu görevlisi olmak üzere toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.