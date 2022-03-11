Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı 101. Dönem ve 2012 yılı 102. Dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı sorularının sınav öncesi FETÖ mensuplarına verilmesine ilişkin soruşturmada 3’ü görevde, 1’i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 5’i ihraç kamu görev

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı 101. Dönem ve 2012 yılı 102. Dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı sorularının sınav öncesi FETÖ mensuplarına verilmesine ilişkin soruşturmada 3’ü görevde, 1’i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 5’i ihraç kamu görevlisi olmak üzere toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.