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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı:"Bugün Ankara’da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı:"Bugün Ankara’da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

Asayiş 11.06.2022, 15:12
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı:"Bugün Ankara’da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı:"Bugün Ankara’da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

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