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Sele kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in cansız bedeni bulan vatandaş o anları anlattı: "Her yeri yara bere içerisindeydi"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı:"Bugün Ankara’da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı:"Bugün Ankara’da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.
Asayiş 11.06.2022, 15:12
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı:"Bugün Ankara’da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.