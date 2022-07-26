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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı:"ANKAPARK ihalesini alan işletmeci hakkında “Hileli İflas” sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur. ANKAPARK’ın ABB’ye teslim edilmesine kadar geçen süreçte çürümesine göz yuman ve kamu zararına sebebiyet veren t

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı:"ANKAPARK ihalesini alan işletmeci hakkında “Hileli İflas” sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur. ANKAPARK’ın ABB’ye teslim edilmesine kadar geçen süreçte çürümesine göz yuman ve kamu zararına sebebiyet veren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

Asayiş 26.07.2022, 14:56
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı:"ANKAPARK ihalesini alan işletmeci hakkında “Hileli İflas” sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur. ANKAPARK’ın ABB’ye teslim edilmesine kadar geçen süreçte çürümesine göz yuman ve kamu zararına sebebiyet veren t

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı:"ANKAPARK ihalesini alan işletmeci hakkında “Hileli İflas” sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur. ANKAPARK’ın ABB’ye teslim edilmesine kadar geçen süreçte çürümesine göz yuman ve kamu zararına sebebiyet veren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

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