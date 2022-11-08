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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt faaliyeti kapsamında bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İnstagram isimli sosyal medya sitesin
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt faaliyeti kapsamında bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İnstagram isimli sosyal medya sitesinde üyelik kaydı bulunan gerçek kişilere ait hesapları hileli yollarla ele geçirmek suretiyle haksız kazanç elde edip bu malvarlığı değerlerini akladıkları belirlenen 9’u organizatör toplam 58 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde yakalama ve gözaltı kararı verildi.
Asayiş 08.11.2022, 10:25
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt faaliyeti kapsamında bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İnstagram isimli sosyal medya sitesinde üyelik kaydı bulunan gerçek kişilere ait hesapları hileli yollarla ele geçirmek suretiyle haksız kazanç elde edip bu malvarlığı değerlerini akladıkları belirlenen 9’u organizatör toplam 58 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde yakalama ve gözaltı kararı verildi.