Ankara ayazında yürek ısıtan görüntü

Ankara’nın eksi 8 dereceyi bulan ayazında yürek ısıtan bir görüntü adeta soğuğu eritti. Sokakta yatan evsiz bir vatandaş, battaniyesini sokak köpeğinin altına serdi.

Çankaya ilçesi Mediha Eldem Sokakta Kocatepe Camii’nin duvarları dibinde bankta gece eksi 8 bulan ayazında 40 yaşlarındaki bir kişinin bankta sokakta yattığı görüldü. Bankta uyku tulumunun içinde yatan evsizin hemen yanında ise yatan köpek dikkat çekti. Bankta yatan evsiz vatandaşın battaniyesini köpeğin altına sermesi kameralara yansıdı. Kameralara takılan bu görüntü, yürekleri ısıttı.