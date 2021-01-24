Anızları yakmak isterken barakasından oldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde fındık bahçesini temizledikten sonra anızları yakan vatandaş ahşap barakasından oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, fındık ocaklarına sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Akpınar mevkiinde Rıdvan Bayraktar’a ait fındık bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Rıdvan Bayraktar fındık bahçesini temizledikten sonra anızları bir araya toplayarak ateşe verdi. Anızların sönmesine yakın Bayraktar, fındık bahçesinden ayrıldı. Rüzgarın etkisiyle alevler, yakınında bulunan ahşap barakaya sıçradı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına zamanında müdahale etti ve uzun süreli soğutma çalışması yaptı. Yangının kontrol altına alınarak fındık ocaklarına sıçramaması teselli kaynağı oldu. Kullanılamaz hale gelen ahşap baraka yangınının nasıl çıktığını anlatan Aziziye Mahallesi Muhtarı Besim Ömer Cengiz de, fındık bahçesi sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.