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Anız yangını yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde anız amaçlı yakılan yangın paniğe neden oldu. Yerleşim alanına yakın bir alanda yakılan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 28.05.2021, 00:45
Anız yangını yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde anız amaçlı yakılan yangın paniğe neden oldu. Yerleşim alanına yakın bir alanda yakılan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi 1401 Ada mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anız yangını bir anda büyüyerek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim alanına yakın bir alanda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Bölgeye gelen ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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