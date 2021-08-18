banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gemide 47 kişi açlık ve susuzluktan öldü
Gemide 47 kişi açlık ve susuzluktan öldü
Burak Elmas:
Burak Elmas: "Marcao'ya gereken cezayı vereceğiz"
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Bu yıl fındık dalda kalmadı

Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Ballıca köyünde başlayan anız yangını Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü.

Asayiş 18.08.2021, 20:52
Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Ballıca köyünde başlayan anız yangını Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Düzce’nin Ballıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gökyüzünü kaplayan siyah dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezini arayarak Aydınpınar Caddesi üzerinde bir köyden gökyüzünü dumanların kapladığı ihbarını yaptı. İhbarı alan ekipler yangın noktasını belirlemek için uzun uğraşlar verdi. Duyarlı vatandaşların olayı takip etmesinin ardından alevlerin yükseldiği nokta belirlendi. İtfaiye ekiplerine alevlerin konumu gönderilmesinin ardından anız yangını ormana sıçramadan kısa süre içerisinde söndürülerek kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.
Yorumlar (0)
31°
açık