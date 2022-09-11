Anız ateşi seyir halindeki tıra sıçradı, onlarca saman balyası kül oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde anız ateşinin seyir halindeki saman yüklü tıra sıçradığı olayda saman balyaları küle dönerken, yangını itfaiye söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Alifakı Mahallesi’nde bulunan cezaevi kampüsü yakınlarında, çevrede yakılan anız ateşi seyir halindeki O.A.’nın kullandığı 55 AAE 166 plakalı çekicinin dorsesinde bulunan saman balyalarına sıçradı. Seyir halindeyken araçtan alevlerin yükseldiğini gören sürücü, tırı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü. Çekicinin zarar görmediği yangında onlarda saman balyası küle döndü.