Aniden yola fırlayan küçük çocuk kamyonetin altında can verdi

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında kamyonetin altında kalan küçük çocuk feci şekilde hayatını kaybetti. O anlar çevredeki bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Pelitli mahallesinde markete ailesi ile birlikte alışverişe gelen 10 yaşındaki Yusuf Emir Dilekoğlu, aniden yola atlayınca yoldan geçmekte olan N.K yönetimindeki kamyonetin altında kalarak feci şekilde can verdi. O anlar çevredeki bir binanın güvenlik kameralarına yansırken, kaza sonrası kamyonet sürücüsü N.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.