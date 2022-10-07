Aniden yola fırlayan çocuk ezilme tehlikesi geçirdi... O anlar kamerada

Arnavutköy’de yakınının elini bırakarak caddeye koşan çocuk ezilme tehlikesi geçirdi. Olası faciadan kıl payı dönülürken, küçük çocuğun ayağı ezildi. Yaşananlarsa güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, Bolluca Mahallesi Koca Yusuf Caddesi üzerinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yürüyen küçük çocuk aniden yakınının elini bırakarak caddeye doğru koşmaya başladı. O esnada caddeden geçen bir otomobil küçük çocuğu fark etmeyerek ayağının üzerinden geçti. Olası faciadan kıl yapı dönülürken yaşananlar bir işyerinin güvelik kamerası tarafından anbean böyle görüntülendi.