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Aniden yola fırlayan 5 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı
BİLECİK'TE ANİDEN YOLA FIRLAYAN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA KAMYONET ÇARPTI.
Asayiş 15.07.2020, 12:08
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Bilecik’te aniden yola fırlayan 5 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Erman P. yönetimindeki 11 EP 170 plaka kamyonet, park halindeki araçların arasından aniden yola çıkan E.Ç.’ye (5) çarptı. Yaralanan çocuk, Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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