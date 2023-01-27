Aniden hareket eden minibüs motosiklete çarptı

Antalya’da seyir halindeki motosiklet harekete geçen park halindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Çolaklı mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Abdurrahman Çalışkan idaresindeki 03 F 0714 plakalı motosikleti ile seyir ederken park halindeki aracıyla hareket eden Serdal Oğur yönetimindeki 07 ALY 511 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak karşı şeride düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Çalışkan ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde cadde üzerinde ilerleyen motosiklete park halindeki minibüsün bir anda hareket ederek çarptığı görülüyor.