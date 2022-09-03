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Dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası’na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığının belirtilen olayda bir camın kırıldığı ifade edildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.
Aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısının ardından Kocaeli’de aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. 3 dakika boyunca sağanak şeklinde yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
Asayiş 03.09.2022, 16:32
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısının ardından Kocaeli’de aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. 3 dakika boyunca sağanak şeklinde yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağmur, kentin pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan dolayı kaçacak yer aradı. Bazı cadde ve sokaklarda bir anda yağmur sularının dolması sebebiyle trafik yavaşladı.
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|3
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|2
|3
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|2
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|1
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|1
|19. Altay
|3
|0
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|1. Arsenal
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|15
|2. M.City
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|13
|3. Tottenham
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|11
|4. Brighton
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|10
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|3
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|5
|3
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|3
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|1
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|P
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|3
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|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Celta Vigo
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|7
|7. Atletico Madrid
|3
|6
|8. Osasuna
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|6
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|6
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|1
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|1
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|1
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|1
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|1
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|0
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