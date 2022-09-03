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Aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısının ardından Kocaeli’de aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. 3 dakika boyunca sağanak şeklinde yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Asayiş 03.09.2022, 16:32
Aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısının ardından Kocaeli’de aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. 3 dakika boyunca sağanak şeklinde yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağmur, kentin pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan dolayı kaçacak yer aradı. Bazı cadde ve sokaklarda bir anda yağmur sularının dolması sebebiyle trafik yavaşladı.

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