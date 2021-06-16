banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kurtlar Vadisi'nin çekildiği Sözbir Otel neden mahkemelik oldu?
Kurtlar Vadisi'nin çekildiği Sözbir Otel neden mahkemelik oldu?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti
Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti
FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar, kaçacak yer aradılar

Edirne’de aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Asayiş 16.06.2021, 13:52
Aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar, kaçacak yer aradılar

Edirne’de aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edirne’nin kent merkezinde belirli bölgelerde etkili olan sağanak yağış vatandaşları şaşırttı. Yağmurun başlamasıyla birlikte adeta kaçacak yer arayan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için pasaj içlerine, mağazalara, çatı altlarına sığındı. Yanında şemsiye bulunan vatandaşların yağmur altında yürüyüşlerine devam ettiği görüldü.

Yaklaşık 3 dakika süren sağanak daha sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Yağmurun dinmesiyle birlikte vatandaşların alışverişlerine devam ettiği kameralara yansıdı. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kent merkezinde yağışların zaman zaman etkili olacağı tahmin ediliyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
parçalı bulutlu
banner493