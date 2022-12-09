Anavatan Partisi il başkanlığını kundakladığı öne sürülen 3 kişi yakalandı

Olay, 27 Kasım günü saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Anavatan Partisi (ANAP) İl Başkanlığı’nda meydana geldi. İddiaya göre, parti binasına gelen 3 şüpheli, binayı ateşe verip, olay yerinden kaçtı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, parti binası ise kullanılamaz hale geldi. Önceki hafta ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan tutuklanan il başkanı Mehmet Üveyik’in (44) şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Ali Y. (33), Burak E. (34) ile Muharrem Y. (50) olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelinin adreslerini belirleyerek operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli de yakalandı. Emniyete götürülen şahıslardan Ali Y. ifadesinde, “Çocukluk arkadaşımı burada uyuşturucuya alıştırdılar. Ayrıca Mehmet Üveyik’in bana 18 bin lira borcu vardı. Bunları konuşmak için binaya geldim. İçeride kimseyi bulamayınca, ayrıldım. Binayı ben kundaklamadım” diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Diğer şüpheliler ise Ali Y. ile birlikte ANAP İl Başkanlığı’na gittiklerini, konuyu bilmediklerini ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.