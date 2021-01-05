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Anavarza Antik Kenti’nde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
Adana’nın Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti’nde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Asayiş 05.01.2021, 11:49
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Adana’nın Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti’nde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Kozan ilçesine bağlı Dilekkaya Mahallesi Anavarza Antik Sit alanı içerisinde, define arama maksatlı izinsiz kazı yapıldığının bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.G., Y.B., R.G. ve R.K. isimli 4 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte kazı için kullandıkları, 2 adet dedektör, 1 adet dedektör başlığı, 3 adet kazma, 1 adet kürek ele geçirildi.Ayrıca şüpheli şahıslara Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamaktan 3 bin 180’er TL olmak üzere toplam 12 bin 720 TL idari para cezası uygulandı.
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