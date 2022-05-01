Anaokulunda çocukları dövdüğü iddia edilen yardımcı öğretmen tutuklandı

Uşak’ta özel bir anaokulunda birisi otizmli 2 çocuğu darp ettiği iddia edilen yardımcı öğretmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta ikamet eden S.K. ve M.K. çifti, 22 Nisan günü otizmli çocukları R.M.K.’nın (3) vücudunda çeşitli morluklar fark etti. İzlerin çocuğun okuduğu okulda olduğunu belirleyen aile, emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine araştırma yapan polis ekipleri, aynı okulda farklı bir çocuğun da darp edildiğini tespit etti. Çocukları darp ettiği iddia edilen yardımcı öğretmen S.C. (19) ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, yapılan suçlamaları reddetmesinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.