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Anahtarını evde unuttu, balkona tırmanırken yere düşüp yaralandı
Tekirdağ Çorlu’da kapı anahtarını evde unutan bir vatandaş, balkondan eve girmeye çalıştığı sırada yaklaşık 4 metre yüksekten dengesini kaybederek asfalt zemine düşüp yaralandı.
Asayiş 02.09.2022, 09:52
Tekirdağ Çorlu’da kapı anahtarını evde unutan bir vatandaş, balkondan eve girmeye çalıştığı sırada yaklaşık 4 metre yüksekten dengesini kaybederek asfalt zemine düşüp yaralandı.
Olay, Nusratiye Mahallesi Mavili Bahçe 4. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten evine dönen Orhan H., kapı anahtarını evde unutması nedeniyle duvardan tırmanarak balkona çıkmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden genç adam, yaklaşık 4 metre yüksekten asfalt zemine düştü.
Yaralanan Orhan H. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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