Anahtarı unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan şahıs ölümden döndü

Samsun’da anahtarını içeride unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan şahıs, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ölümden döndü.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Gebi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hicabi K.(62) anahtarını 1. kattaki evlerinde unuttu. Eve girmek için bahçe duvarından tırmanarak pencere alt kısmındaki köpükten yapılma yalıtım sütununu betondan zannedip basan Hicabi K., köpüğün kırılması sonucu 5 metre yükseklikten yere düştü. Kanlar içinde kalan şahıs, vatandaşlar tarafından fark edildi ve durum 112’ye bildirildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.