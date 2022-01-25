Anadolu’nun Piramitlerinde kaçak kazıya suçüstü

Manisa’nın Salihli ilçesinde Anadolu’nun Piramitleri olarak adlandırılan Bintepeler Tümüsleri Mevkiinde 1. Derece arkeolojik sit alanı olan bölgede kaçak kazı yapan bir şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa’nın Salihli ilçesi Pazarköy Mahallesinde 24 Ocak Pazartesi Günü saat 16.00 sıralarında jandarma ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında E.G. (54/E) isimli şahsın Anadolu’nun Piramitleri olarak adlandırılan Bintepeler Mevkiinde 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde yaklaşık 2 metre derinliğinde izinsiz kaçak kazı yaptığını tespit etti. Şahıs suçüstü yakalanırken kaçak kazıda kullanılan 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet çapa ve 1 adet demir levye muhafaza altına alındı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından Salihli Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılırken, E.G. isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.