Anadolu Jet Yenişehir’e inemedi

Bursa’da dün geceden bu yana etkisini devam ettiren fırtına hava ulaşımında da aksamalara sebep oluyor.

Aşırı rüzgar ve fırtınadan dolayı Trabzon Bursa seferini yapan THY markası olan AnadoluJet’e ait uçak Yenişehir Uluslararası Havalimanı’na iniş yapamadı. Trabzon’dan kalkan uçak aşırı rüzgar ve fırtınadan Ankara’ya inmek için geri döndü.

Yetkililer Salı günüde devam etmesi beklenen fırtına sebebiyle vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyardı. Türk Hava Yolları markası olan AnadoluJet, 36 uçaklık filosuyla 43 havalimanı ve 80 parkurda uçuş gerçekleştiriyor.